Трамп запевнив, що військ США не буде в Україні, а європейські "не проблема"

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінВівторок, 19 серпня 2025, 15:55
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.

Джерело: "Європейська правда", яка наводить слова Трамп заявив в ефірі Fox News, його слова наводить Sky News

Деталі: У відповідь на запитання про перспективи гарантій безпеки Трамп сказав, що європейські країни будуть відігравати першу роль.

"Вони хочуть мати війська на місцях", – сказав він, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію. "Я не думаю, що це буде проблемою", – додав Трамп.

На запитання, чи може він дати гарантії, що американських військ в Україні не буде, Трамп відповів: "Ви маєте мою гарантію, і я президент".

"Я просто намагаюся зупинити вбивства людей", – сказав також Трамп.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Дивіться також блог "ЄП" про головні домовленості за підсумками візиту Зеленського до Трампа. 

