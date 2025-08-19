Трамп заверил, что войск США в Украине не будет, а европейские "не проблема"

Президент США Дональд Трамп сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.

Источник: "Европейская правда", которая приводит слова Трампа, сказанные в эфире Fox News, его слова приводит Sky News

Детали: В ответ на вопрос о перспективах гарантий безопасности Трамп сказал, что европейские страны будут играть первую роль.

"Они хотят иметь войска на местах", – сказал он, имея в виду Францию, Германию и Великобританию. "Я не думаю, что это будет проблемой", – добавил Трамп.

На вопрос, может ли он дать гарантии, что американских войск в Украине не будет, Трамп ответил: "У вас есть моя гарантия, и я президент".

"Я просто пытаюсь остановить убийства людей", – сказал также Трамп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.