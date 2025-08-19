Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
Американський президент Дональд Трамп вважає, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для лідера Кремля Володимира Путіна.
Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, цитує "Європейська правда"
Деталі: Ведучий звернув увагу президента США на те, що Росія виступає категорично проти членства України в НАТО, й запитав, як у такому разі бути з намірами європейських країн Альянсу розмістити війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки.
Трамп відповів, що членство України в НАТО є категорично неприйнятним для Росії.
"Росія казала, що не хоче так званих супротивників чи ворогів, давайте вживати цей термін, не хоче їх на своєму кордоні, і вони мали рацію, вони були праві", – сказав Трамп, додавши, що "всі знали", що РФ ніколи не погодиться на членство України в НАТО.
У цьому зв’язку президент США заявив, що Україна не стане членом НАТО, але натомість він вважає за можливе отримати згоду РФ на розміщення військ держав Альянсу на українській території.
"Вони (Україна. – ред.) не стануть членами НАТО, але ми маємо європейські країни, які візьмуть на себе основний тягар, і деякі з них, Франція та Німеччина, Велика Британія, вони хочуть мати війська на місцях. Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою", – сказав Трамп.
Він пояснив це тим, що, на його думку, "Путін втомився від цього", "всі втомилися від цього".
"Але ніколи не можна знати (напевне). Ми дізнаємося від президента Путіна в найближчі кілька тижнів, це я вам можу сказати. І ми побачимо", – сказав президент США.
Передісторія:
- Трамп також сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.
- Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.
- Державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.