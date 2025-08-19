Усі розділи
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоВівторок, 19 серпня 2025, 16:36
Трамп. фото Getty Images

Американський президент Дональд Трамп вважає, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для лідера Кремля Володимира Путіна.

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, цитує "Європейська правда"

Деталі: Ведучий звернув увагу президента США на те, що Росія виступає категорично проти членства України в НАТО, й запитав, як у такому разі бути з намірами європейських країн Альянсу розмістити війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки.

Трамп відповів, що членство України в НАТО є категорично неприйнятним для Росії.

"Росія казала, що не хоче так званих супротивників чи ворогів, давайте вживати цей термін, не хоче їх на своєму кордоні, і вони мали рацію, вони були праві", – сказав Трамп, додавши, що "всі знали", що РФ ніколи не погодиться на членство України в НАТО.

У цьому зв’язку президент США заявив, що Україна не стане членом НАТО, але натомість він вважає за можливе отримати згоду РФ на розміщення військ держав Альянсу на українській території.

"Вони (Україна. – ред.) не стануть членами НАТО, але ми маємо європейські країни, які візьмуть на себе основний тягар, і деякі з них, Франція та Німеччина, Велика Британія, вони хочуть мати війська на місцях. Чесно кажучи, я не думаю, що це буде проблемою", – сказав Трамп.

Він пояснив це тим, що, на його думку, "Путін втомився від цього", "всі втомилися від цього".

"Але ніколи не можна знати (напевне). Ми дізнаємося від президента Путіна в найближчі кілька тижнів, це я вам можу сказати. І ми побачимо", – сказав президент США.

Передісторія:

