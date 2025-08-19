Все разделы
Трамп считает, что войска НАТО в Украине не станут проблемой для Путина

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоВторник, 19 августа 2025, 16:36
Трамп считает, что войска НАТО в Украине не станут проблемой для Путина
Трамп. фото Getty Images

Американский президент Дональд Трамп предполагает, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Источник: Трамп в эфире телеканала Fox News, цитирует "Европейская правда"

Детали: Ведущий обратил внимание президента США на то, что Россия выступает категорически против членства Украины в НАТО, и спросил, как в таком случае быть с намерениями европейских стран Альянса разместить войска в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности.

Трамп ответил, что членство Украины в НАТО является категорически неприемлемым для России.

"Россия говорила, что не хочет так называемых противников или врагов, давайте использовать этот термин, не хочет их на своей границе, и они были правы, они были правы", – сказал Трамп, добавив, что "все знали", что РФ никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

В этой связи президент США заявил, что Украина не станет членом НАТО, но вместо этого он считает возможным получить согласие РФ на размещение войск государств Альянса на украинской территории.

"Они (Украина. – ред.) не станут членами НАТО, но у нас есть европейские страны, которые возьмут на себя основную нагрузку, и некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания, они хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это будет проблемой", – сказал Трамп.

Он объяснил это тем, что, по его мнению, "Путин устал от этого", "все устали от этого".

"Но никогда нельзя знать (наверняка). Мы узнаем от президента Путина в ближайшие несколько недель, это я вам могу сказать. И мы увидим", – сказал президент США.

Предыстория:

ТрампНАТОпереговорыПутин
