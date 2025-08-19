Трамп каже, що не дзвонив Путіну у присутності євролідерів: Це було б зневажливо

Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 серпня не розмовляв з правителем РФ Володимиром Путіним у присутності європейських лідерів, оскільки це би зневажило господаря Кремля.

Джерело: Трамп в ефірі телеканалу Fox News, у відповідь на запитання про вчорашній телефонний дзвінок між ним і Путіним, який відбувся, коли сім європейських лідерів і президент України Володимир Зеленський були в Білому домі, передає "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Я не зробив цього (телефонний дзвінок – ред.) перед ними (європейськими лідерами – ред.), я вважав, що це було б зневажливо до президента (правителя РФ – ред.) Путіна. Ви знаєте, що я б цього не зробив, тому що у них не найтепліші стосунки. І насправді президент (правитель РФ – ред.) Путін не розмовляв би з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми".

Реклама:

Трамп також висловив думку, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Володимира Путіна.

Трамп також сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.