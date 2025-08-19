Трамп говорит, что не звонил Путину в присутствии евролидеров: Это было бы неуважительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что 18 августа не разговаривал с правителем РФ Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, поскольку это было бы пренебрежением к хозяину Кремля.

Источник: Трамп в эфире телеканала Fox News, в ответ на вопрос о вчерашнем телефонном звонке между ним и Путиным, который состоялся, когда семь европейских лидеров и президент Украины Владимир Зеленский были в Белом доме, передает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Я не сделал этого (телефонный звонок – ред.) перед ними (европейскими лидерами – ред.), я считал, что это было бы неуважительно по отношению к президенту (правителю РФ – ред.) Путину. Вы знаете, что я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент (правитель РФ – ред.) Путин не разговаривал бы с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы".

Трамп также выразил мнение, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп также сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.