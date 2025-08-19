Усі розділи
Понад 130 партій не подали звіти за другий квартал і будуть покарані – НАЗК

Євген КізіловВівторок, 19 серпня 2025, 18:36
Понад 130 партій не подали звіти за другий квартал і будуть покарані – НАЗК
136 політичних партій не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Національного агентства з питань запобігання корупції за ІІ квартал 2025 року. Тепер їм загрожують штрафи.

Деталі: В агентстві зазначили, що тепер НАЗК має забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

Дослівно: "За неподання звітів передбачена відповідальність згідно зі ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Це, зокрема, накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн".

НАЗК надало перелік партій-порушників, з яким можна ознайомитися за цим посиланням. Серед них соціалісти, комуністи і ВО "Свобода".

