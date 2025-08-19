Все разделы
Более 130 партий не подали отчеты за второй квартал и будут наказаны – НАПК

Евгений КизиловВторник, 19 августа 2025, 18:36
Более 130 партий не подали отчеты за второй квартал и будут наказаны – НАПК
136 политических партий не подали отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за II квартал 2025 года. Теперь им грозят штрафы.

Детали: В агентстве отметили, что теперь НАПК должно обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

Дословно: "За непредставление отчетов предусмотрена ответственность согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Это, в частности, наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн".

НАПК предоставило перечень партий-нарушителей, с которым можно ознакомиться по этой ссылке. Среди них социалисты, коммунисты и ВО "Свобода".

