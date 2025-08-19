Усі розділи
Каллас попередила, що Путіну не можна довіряти: Україні потрібні надійні гарантії безпеки

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловВівторок, 19 серпня 2025, 19:53
Каллас попередила, що Путіну не можна довіряти: Україні потрібні надійні гарантії безпеки
Кая Каллас, фото: Getty images

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас за підсумками онлайн-зустрічі лідерів ЄС у вівторок наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

Джерело: Каллас у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Путіну не можна довіряти, що він дотримається будь-яких обіцянок чи зобов’язань. Тому гарантії безпеки мають бути достатньо міцними та надійними, щоб утримати Росію від перегрупування та поновлення нападу".

Каллас пообіцяла, що ЄС докладеться до гарантій безпеки для України, "зокрема шляхом підготовки українських військових та зміцнення Збройних Сил і оборонної промисловості".

"ЄС також продовжуватиме вживати заходів проти військової економіки Росії. Наступний пакет санкцій проти Москви має бути готовий до наступного місяця", – додала вона.

Що було раніше:

  • Перед цим президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.
  • У понеділок український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Дональдом Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

ЄСросійсько-українська війнаПутін
