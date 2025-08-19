Все разделы
Каллас предупредила, что Путину нельзя доверять: Украине нужны надежные гарантии безопасности

Олег Павлюк, Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 19:53
Каллас предупредила, что Путину нельзя доверять: Украине нужны надежные гарантии безопасности
Кая Каллас, фото: Getty images

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас по итогам онлайн-встречи лидеров ЕС во вторник подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

Источник: Каллас в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Путину нельзя доверять, что он будет соблюдать какие-либо обещания или обязательства. Поэтому гарантии безопасности должны быть достаточно прочными и надежными, чтобы удержать Россию от перегруппировки и возобновления нападения".

Каллас пообещала, что ЕС приложит усилия для обеспечения гарантий безопасности для Украины, "в частности путем подготовки украинских военных и укрепления Вооруженных Сил и оборонной промышленности".

"ЕС также продолжит принимать меры против военной экономики России. Следующий пакет санкций против Москвы должен быть готов к следующему месяцу", – добавила она.

Что предшествовало:

  • Перед этим президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.
  • В понедельник украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры встретились с Дональдом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить пути дипломатического завершения российской агрессии.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше

ЕСроссийско-украинская войнаПутин
