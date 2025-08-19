Черговий російський артобстріл вбив жінку в Нікополі

У вівторок російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь на Дніпропетровщині, вбивши місцеву мешканку.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у соцмережах

Пряма мова: "У Нікополі росіяни вбили жінку. Її життя обірвав ворожий артобстріл. Співчуття рідним загиблої".

Деталі: Очільник області додав, що внаслідок обстрілу постраждала ще одна мешканка міста. Її доправили до лікарні.

У місті пошкоджений п'ятиповерховий будинок.

фото: лисак у телеграм

Що передувало: Уночі 19 серпня російські окупанти атакували Дніпропетровську область, зокрема Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Поранили людину, знищили парник та господарську споруду, пошкодили житлові будинки, авто та навчальний заклад.