Очередной российский артобстрел убил женщину в Никополе

Во вторник российские войска осуществили артиллерийский обстрел города Никополь в Днепропетровской области, убив местную жительницу.

Источник: глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в соцсетях

Прямая речь: "В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей".

Детали: Глава области добавил, что в результате обстрела пострадала еще одна жительница города. Ее доставили в больницу.

В городе поврежден пятиэтажный дом.

фото: лысак в телеграм

Что предшествовало: Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в частности Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Ранен один человек, уничтожены теплица и хозяйственная постройка, повреждены жилые дома, автомобили и учебное заведение.