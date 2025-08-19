Все разделы
Очередной российский артобстрел убил женщину в Никополе

Евгений КизиловВторник, 19 августа 2025, 21:13
Очередной российский артобстрел убил женщину в Никополе
фото: лысак в телеграм

Во вторник российские войска осуществили артиллерийский обстрел города Никополь в Днепропетровской области, убив местную жительницу.

Источник: глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в соцсетях

Прямая речь: "В Никополе россияне убили женщину. Ее жизнь оборвал вражеский артобстрел. Соболезнования родным погибшей".

Детали: Глава области добавил, что в результате обстрела пострадала еще одна жительница города. Ее доставили в больницу.

В городе поврежден пятиэтажный дом.

 
фото: лысак в телеграм

Что предшествовало: Ночью 19 августа российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, в частности Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Ранен один человек, уничтожены теплица и хозяйственная постройка, повреждены жилые дома, автомобили и учебное заведение.

Днепропетровская областьобстрелжертвыроссийско-украинская война
