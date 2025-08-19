Трамп заявив, що хоче в рай, і мир в Україні цьому посприяє

Американський президент Дональд Трамп каже, що його прагнення миру в Україні також повʼязане з бажанням "потрапити в рай".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: У розмові з телеканалом Fox News у вівторок Трамп сказав, що "хоче спробувати потрапити до раю, якщо це можливо", і вважає, що порятунок "7000 людей на тиждень від смерті" може цьому сприяти.

Реклама:

"Я справді в самому кінці "черги". Але якщо я зможу потрапити до раю, це (мир в Україні. – Ред.) буде однією з причин", – додав він.

Ці слова попросили прокоментувати речницю Білого дому Керолайн Левітт.

"Я думаю, що президент говорив серйозно. Я думаю, що президент хоче потрапити до раю, як, сподіваюся, і всі ми в цій залі", – відповіла вона.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.