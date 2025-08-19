Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заявив, що хоче в рай, і мир в Україні цьому посприяє

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 19 серпня 2025, 22:16
Трамп заявив, що хоче в рай, і мир в Україні цьому посприяє
фото: Getty Images

Американський президент Дональд Трамп каже, що його прагнення миру в Україні також повʼязане з бажанням "потрапити в рай".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: У розмові з телеканалом Fox News у вівторок Трамп сказав, що "хоче спробувати потрапити до раю, якщо це можливо", і вважає, що порятунок "7000 людей на тиждень від смерті" може цьому сприяти.

Реклама:

"Я справді в самому кінці "черги". Але якщо я зможу потрапити до раю, це (мир в Україні. – Ред.) буде однією з причин", – додав він.

Ці слова попросили прокоментувати речницю Білого дому Керолайн Левітт.

"Я думаю, що президент говорив серйозно. Я думаю, що президент хоче потрапити до раю, як, сподіваюся, і всі ми в цій залі", – відповіла вона.

РЕКЛАМА:

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.

ТрампмирУкраїнаросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським
фотоІмміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
відеоЧоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Усі новини...
Трамп
Трамп каже, що не дзвонив Путіну у присутності євролідерів: Це було б зневажливо
ЗМІ: Путін пропонував Трампу зустріч із Зеленським у Москві
Орбану кортить побачити другу зустріч Путіна і Трампа
Останні новини
02:06
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
01:35
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg
00:57
Зірковий біатлоніст у 27 років вирішив стати прикордонником
00:34
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
00:30
Як пройшов новий книжковий фестиваль у Львові BestsellerFest’25: репортаж
23:55
Постріл на 4000 м: рекорд українського снайпера підтвердили, випадок – не поодинокий
23:49
Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
23:30
Війна наближається до нашого дому. Як евакуюють людей з Донеччини та Дніпропетровщини
23:16
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
23:07
Російські війська вбили чоловіка на вулиці Новорайська
Усі новини...
Реклама:
Реклама: