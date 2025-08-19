Все разделы
Трамп заявил, что хочет в рай, и мир в Украине этому поспособствует

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 19 августа 2025, 22:16
Трамп заявил, что хочет в рай, и мир в Украине этому поспособствует
фото: Getty Images

Американский президент Дональд Трамп говорит, что его стремление к миру в Украине также связано с желанием "попасть в рай".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: В беседе с телеканалом Fox News во вторник Трамп сказал, что "хочет попробовать попасть в рай, если это возможно", и считает, что спасение "7000 человек в неделю от смерти" может этому способствовать.

"Я действительно в самом конце „очереди". Но если я смогу попасть в рай, это (мир в Украине. – Ред.) будет одной из причин", – добавил он.

Эти слова попросили прокомментировать пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

"Я думаю, что президент говорил серьезно. Я думаю, что президент хочет попасть в рай, как, надеюсь, и все мы в этом зале", – ответила она.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.

