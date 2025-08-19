Усі розділи
Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 19 серпня 2025, 23:16
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Американський президент Дональд Трамп 18 серпня, після переговорів у Білому домі, дзвонив премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Bloomberg.

Деталі: Розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

За словами джерел Bloomberg, в якийсь момент європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

Дзвінок угорському премʼєру відбувся "після додаткової, незапланованої зустрічі лідерів ЄС в Овальному кабінеті", стверджує агентство.

Його джерела додали, що під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським.

Сам Орбан публічно не говорив про розмову з президентом США, але раніше у вівторок виступив проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.

