Трамп потребовал от Орбана объяснений, почему тот блокирует евроинтеграцию Украины – Bloomberg

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 19 августа 2025, 23:16
Трамп потребовал от Орбана объяснений, почему тот блокирует евроинтеграцию Украины – Bloomberg
Американский президент Дональд Трамп 18 августа, после переговоров в Белом доме, позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить, почему тот блокирует переговоры Украины о вступлении в Евросоюз.

Детали: Разговор Трампа с Орбаном стал результатом дискуссий между президентом США и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.

По словам источников Bloomberg, в какой-то момент европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы заставить его отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС.

Звонок венгерскому премьеру состоялся "после дополнительной, незапланированной встречи лидеров ЕС в Овальном кабинете", утверждает агентство.

Его источники добавили, что во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Сам Орбан публично не говорил о разговоре с президентом США, но ранее во вторник выступил против увязывания членства Украины в ЕС с вопросами гарантий безопасности для нее.

