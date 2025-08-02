Трамп заявив, що США повністю готові до ядерної війни з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перебувають у повній готовності до ядерного конфлікту з Росією.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами на галявині Білого дому

Деталі: Американський президент підтвердив, що дав наказ про розгортання американських ядерних підводних човнів після того, як у публічному просторі пролунали погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, які Трамп вважає прямою загрозою громадянам США.

Реклама:

Пряма мова: "Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми не вважаємо, що це було доречно. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу".

Деталі: За словами Трампа, коли лунають погрози застосуванням ядерної зброї, США повинні бути готові захистити своїх громадян.

Пряма мова: "Ми повинні були це зробити. Ми просто повинні бути обережними. Була зроблена погроза, і ми вважаємо її недоречною. Тому я маю бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу. Погроза була зроблена колишнім президентом Росії, і ми збираємося захистити наших людей".

РЕКЛАМА:

Що передувало:

Напередодні Медведєв опублікував допис, у якому згадав про радянську систему автоматичного ядерного удару – "Мертва рука", а також закликав Трампа "пригадати улюблені фільми про ходячих мерців".

Після чого, президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, про відправлення двох атомних підводних човнів "у відповідні регіони". Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні субмарини. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть "до непередбачуваних наслідків".

Передісторія: