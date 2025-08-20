Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 02:58
Трамп: Зеленський і Путін у процесі організації зустрічі
Трамп, фото: facebook

Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і правитель Кремля Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Джерело: Sky News

Деталі: Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.

Реклама:

Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч: "Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств". 

Він каже, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту. "Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

Читайте такожПереконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі

ТрампЗеленськийПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським
фотоІмміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Колишнього голову Центральної МСЕК та його підлеглих викрили на схемі фіктивних інвалідностей
відеоЧоловік заховався під рясою монаха УПЦ МП, щоб незаконно перетнути кордон
Усі новини...
Трамп
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Трамп заявив, що хоче в рай, і мир в Україні цьому посприяє
Трамп каже, що не дзвонив Путіну у присутності євролідерів: Це було б зневажливо
Останні новини
04:52
Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС – Качка
03:45
Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
02:58
Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі
02:06
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
01:35
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg
00:57
Зірковий біатлоніст у 27 років вирішив стати прикордонником
00:34
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
00:30
Як пройшов новий книжковий фестиваль у Львові BestsellerFest’25: репортаж
23:55
Постріл на 4000 м: рекорд українського снайпера підтвердили, випадок – не поодинокий
23:49
Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: