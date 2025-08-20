Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі

Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і правитель Кремля Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Джерело: Sky News

Деталі: Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.

Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч: "Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств".

Він каже, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту. "Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.

