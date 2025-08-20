Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі
Американський президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і правитель Кремля Володимир Путін наразі "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
Джерело: Sky News
Деталі: Трамп заявив, що вважає зустріч між Зеленським і Путіним необхідною після того, як зустрівся з ними обома індивідуально.
Спочатку Трамп, здавалося, пропонував тристоронню зустріч як наступний крок, але після саміту на Алясці почав говорити, що натомість потрібна двостороння зустріч: "Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств".
Він каже, що хоче побачити, що станеться на зустрічі між Зеленським і Путіним, і що це може призвести до тристороннього саміту. "Я врятував сотні тисяч, можливо, мільйони людей, це гарне відчуття", – додав Трамп.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп у понеділок, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від жодних форматів роботи щодо українського врегулювання.
