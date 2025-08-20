Все разделы
Трамп: Зеленский и Путин "в процессе" организации встречи

Алена МазуренкоСреда, 20 августа 2025, 02:58
Трамп: Зеленский и Путин в процессе организации встречи
Трамп, фото: facebook

Американский президент Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и правитель Кремля Владимир Путин "в процессе" организации двусторонней встречи.

Источник: Sky News

Детали: Трамп заявил, что считает встречу между Зеленским и Путиным необходимой после того, как встретился с ними обоими индивидуально.

Сначала Трамп, казалось, предлагал трехстороннюю встречу как следующий шаг, но после саммита на Аляске начал говорить, что нужна двусторонняя встреча: "Они в процессе организации, но мы должны остановить убийства, это слишком много убийств".

Он говорит, что хочет увидеть, что произойдет на встрече между Зеленским и Путиным, и это может привести к трехстороннему саммиту. "Я спас сотни тысяч, возможно, миллионы людей, это хорошее чувство", – добавил Трамп.

Предыстория:

  • Президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

Читайте такжеУбедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше

