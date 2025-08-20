Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 03:45
Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
Фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб обговорити мирний процес між Україною та Росією, Рютте наголосив на ролі Туреччини в безпеці Чорного моря.

Джерело: пресслужба президента Туреччини

Дослівно: "Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією.

Реклама:

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації".

Деталі: Також повідомляється, що Ердоган та Рютте обмінялися думками щодо "життєздатних та стійких гарантій безпеки".

НАТОТуреччинаЧорне морепереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
Трамп вимагав від Орбана пояснень, чому той блокує євроінтеграцію України – Bloomberg
Білий дім наполягає, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським
фотоІмміграційна служба США депортувала двох українців та доправила їх на кордон
Українську легкоатлетку Бех-Романчук дискваліфікували на 4 роки за допінг
Усі новини...
НАТО
Рютте офіційно оголосив місце і дату наступного саміту НАТО
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
Генсек НАТО Рютте візьме участь у переговорах Зеленського та Трампа
Останні новини
06:53
Ворожі дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий
06:25
У США прогнозують, що до 2030 року Китай матиме понад 1000 ядерних боєголовок
04:52
Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС – Качка
03:45
Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
02:58
Трамп: Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі
02:06
Росіяни атакували дронами приватний сектор на Сумщині: є постраждалі
01:35
Близько 10 країн готові відправити в Україну війська в рамках гарантій безпеки – Bloomberg
00:57
Зірковий біатлоніст у 27 років вирішив стати прикордонником
00:34
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
00:30
Як пройшов новий книжковий фестиваль у Львові BestsellerFest’25: репортаж
Усі новини...
Реклама:
Реклама: