Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб обговорити мирний процес між Україною та Росією, Рютте наголосив на ролі Туреччини в безпеці Чорного моря.
Джерело: пресслужба президента Туреччини
Дослівно: "Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією.
Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.
Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації".
Деталі: Також повідомляється, що Ердоган та Рютте обмінялися думками щодо "життєздатних та стійких гарантій безпеки".