Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, щоб обговорити мирний процес між Україною та Росією, Рютте наголосив на ролі Туреччини в безпеці Чорного моря.

Джерело: пресслужба президента Туреччини

Дослівно: "Під час розмови обговорювалися останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією.

Реклама:

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте наголосили на ключовій ролі Туреччини в мирному процесі в Україні та безпеці Чорного моря.

Президент Ердоган та Генеральний секретар НАТО Рютте погодилися щодо внеску Туреччини, яка є однією з найважливіших країн НАТО, у мирний процес та щодо тісної координації".

Деталі: Також повідомляється, що Ердоган та Рютте обмінялися думками щодо "життєздатних та стійких гарантій безпеки".