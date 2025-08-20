Все разделы
Рютте позвонил Эрдогану: говорили о мирных гарантиях и роли Турции в Черном море

Алена МазуренкоСреда, 20 августа 2025, 03:45
Рютте позвонил Эрдогану: говорили о мирных гарантиях и роли Турции в Черном море
Фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить мирный процесс между Украиной и Россией, Рютте отметил роль Турции в безопасности Черного моря.

Источник: пресс-служба президента Турции

Дословно: "В ходе разговора обсуждались последние события по мирному процессу между Украиной и Россией.

Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте отметили ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и безопасности Черного моря.

Президент Эрдоган и Генеральный секретарь НАТО Рютте согласились о вкладе Турции, которая является одной из важнейших стран НАТО, в мирный процесс и тесную координацию".

Детали: Также сообщается, что Эрдоган и Рютте обменялись мнениями о "жизнеспособных и устойчивых гарантиях безопасности".

