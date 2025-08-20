Усі розділи
Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС – Качка

Альона Мазуренко Середа, 20 серпня 2025, 04:52
Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС – Качка
фото офісу Тараса Качки

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив європейським колегам, що Україна очікує якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера "Основи процесу вступу до ЄС".

Джерело: офіс віцепремʼєр-міністра

Дослівно: "Тарас Качка повідомив європейським колегам про очікування щодо якнайшвидшого відкриття першого переговорного Кластера "Основи процесу вступу до ЄС" з Україною – цей крок дозволить консолідувати зобов'язання та трансформації України в межах дорожніх карт та зробить процес реформування ще більш послідовним.

З його слів, Україна очікує, що усі 27 країн-членів Євросоюзу продемонструють єдність у питаннях розширення ЄС. Урядовець окремо наголосив на важливості продовження паралельного процесу вступу України і Молдови".

Деталі: Протягом 18-19 серпня віцепремʼєр-міністр провів розмови з міністрами Іспанії, Фінляндії, Португалії, Греції, Австрії: Україна продовжує координацію із партнерами напередодні зустрічі Ради ЄС із загальних справ у Копенгагені

Також у ці дні він провів ряд онлайн-зустрічей з європейськими колегами: "Основний фокус дискусій – координація позицій напередодні неформальної зустрічі міністрів у європейських справах Євросоюзу за участі країн розширення, що відбудеться у Копенгагені, Данія, на початку вересня 2025 року. Ключове питання цього заходу – різні аспекти розширення ЄС".

