Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС – Качка

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил европейским коллегам, что Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного кластера "Основы процесса вступления в ЕС".

Источник: офис вице-премьер-министра

Дословно: "Тарас Качка сообщил европейским коллегам об ожиданиях скорейшего открытия первого переговорного Кластера "Основы процесса вступления в ЕС" с Украиной – этот шаг позволит консолидировать обязательства и трансформации Украины в пределах дорожных карт и сделает процесс реформирования еще более последовательным.

По его словам, Украина ожидает, что все 27 стран-членов Евросоюза продемонстрируют единство по вопросам расширения ЕС.

Чиновник особо отметил важность продолжения параллельного процесса вступления Украины и Молдовы".

Детали: В течение 18-19 августа вице-премьер-министр провел разговоры с министрами Испании, Финляндии, Португалии, Греции, Австрии: Украина продолжает координацию с партнерами накануне встречи Совета ЕС по общим делам в Копенгагене.

Также в эти дни он провел ряд онлайн-встреч с европейскими коллегами: "Основной фокус дискуссий - координация позиций накануне неформальной встречи министров по европейским делам Евросоюза при участии стран расширения, которое состоится в Копенгагене, Дания, в начале сентября 2025 года."