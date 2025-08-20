Російські дрони пошкодили припортову інфраструктуру Одещини: є постраждалий
Російські окупанти в ніч на 20 серпня атакували безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області – була пошкоджена припортова інфраструктура, виникла пожежа, одна людина постраждала.
Джерело: Ізмаїльська районна державна адміністрація, ДСНС в Facebook
Дослівно: "В ніч на 20 серпня російськими військами в умовах вторгнення та ведення війни проти України була здійснена атака безпілотними літальними апаратами (БпЛА) — дронами-камікадзе типу "Шахед" — на Ізмаїльський район.
Попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів РУ ГУ ДСНС в Одеській області".
Деталі: Повідомляється, що внаслідок атаки постраждала одна людина: "Їй надається вся необхідна допомога".
Доповнено: Пізніше в ДСНС повідомили, що на Одещині внаслідок влучань російських дронів спалахнула масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.
У ліквідації загоряння брали участь 54 рятувальники та 16 одиниць техніки, також залучали пожежний потяг і місцеву пожежну команду.