Российские дроны повредили припортовую инфраструктуру Одесщины: есть пострадавший

Российские кафиры в ночь на 20 августа атаковали беспилотниками Измаильский район Одесской области – была повреждена припортовая инфраструктура, возник пожар, один человек пострадал.

Источник: Измаильская районная государственная администрация, ГСЧС в Facebook

Дословно: "В ночь на 20 августа российскими войсками в условиях вторжения и ведения войны против Украины была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) – дронами-камикадзе типа "Шахед" – на Измаильский район.

Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания.

В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, ликвидируемые силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области".

Фото гсчс

Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадал один человек: "Ей оказывается вся необходимая помощь".

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что в Одесской области в результате попадания российских дронов вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

фото гсчс

В ликвидации возгорания участвовали 54 спасателя и 16 единиц техники, также привлекали пожарный поезд и местную пожарную команду.