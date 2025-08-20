Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские дроны повредили припортовую инфраструктуру Одесщины: есть пострадавший

Алена Мазуренко, Ирина БалачукСреда, 20 августа 2025, 08:15
Российские дроны повредили припортовую инфраструктуру Одесщины: есть пострадавший
Последствия российского удара. Фото ГСЧС

Российские кафиры в ночь на 20 августа атаковали беспилотниками Измаильский район Одесской области – была повреждена припортовая инфраструктура, возник пожар, один человек пострадал.

Источник: Измаильская районная государственная администрацияГСЧС в Facebook 

Дословно: "В ночь на 20 августа российскими войсками в условиях вторжения и ведения войны против Украины была совершена атака беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) – дронами-камикадзе типа "Шахед" – на Измаильский район.

Реклама:

Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания.

В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, ликвидируемые силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области".

 
Фото гсчс

Детали: Сообщается, что в результате атаки пострадал один человек: "Ей оказывается вся необходимая помощь".

РЕКЛАМА:

Дополнено: Позже в ГСЧС сообщили, что в Одесской области в результате попадания российских дронов вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

 
фото гсчс

В ликвидации возгорания участвовали 54 спасателя и 16 единиц техники, также привлекали пожарный поезд и местную пожарную команду.

Одесская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото Оккупанты атаковали Ахтырку: 12 раненых, среди них дети
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и просят Украину больше не атаковать его
Трамп потребовал от Орбана объяснений, почему тот блокирует евроинтеграцию Украины – Bloomberg
Белый дом настаивает, что Путин согласился на двустороннюю встречу с Зеленским
фотоИммиграционная служба США депортировала нескольких украинцев и доставила их на границу
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года за допинг
Все новости...
Одесская область
На Одесчине беспилотники РФ снова атаковали нефтебазу SOCAR: возник масштабный пожар
На пляжах в Одесской области произошли два взрыва: трое погибших
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
Последние новости
08:23
На Покровском и еще 2-х направлениях фронта было отражено более 110 атак россиян – Генштаб
08:20
Министр финансов США: Индия наживается на дешевой российской нефти
08:15
дополнено, фото Российские дроны повредили припортовую инфраструктуру Одесщины: есть пострадавший
08:08
текст"Напрягаем булочки!". Чем занимается "Центурия" и кто такие новейшие украинские националисты
07:59
США готовы оказать Украине поддержку с воздуха в рамках потенциального мирного соглашения – Трамп
07:44
ВСУ обезвредили еще 920 оккупантов за сутки
07:21
фото Оккупанты атаковали Ахтырку: 12 раненых, среди них дети
06:25
В США прогнозируют, что к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок
04:52
Украина ожидает скорейшего открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС – Качка
03:45
Рютте позвонил Эрдогану: говорили о мирных гарантиях и роли Турции в Черном море
Все новости...
Реклама:
Реклама: