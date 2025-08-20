ЗСУ знешкодили ще 920 окупантів за добу
Середа, 20 серпня 2025, 07:44
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 920 російських загарбників та понад 460 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб,
- танків – 11 119 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 152 (+4) од,
- артилерійських систем – 31 748 (+50) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260) од,
- крилатих ракет – 3 565 (+7) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142) од.
Дані уточнюються.