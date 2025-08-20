Усі розділи
ЗСУ знешкодили ще 920 окупантів за добу

Ірина БалачукСереда, 20 серпня 2025, 07:44
ЗСУ знешкодили ще 920 окупантів за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 920 російських загарбників та понад 460 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб,
  • танків – 11 119 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 152 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31 748 (+50) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260) од,
  • крилатих ракет – 3 565 (+7) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142) од.

Дані уточнюються.

