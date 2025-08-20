Все разделы
ВСУ обезвредили еще 920 оккупантов за сутки

Ирина БалачукСреда, 20 августа 2025, 07:44
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали еще 920 российских захватчиков и более 460 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 072 700 (+920) человек,
  • танков – 11 119 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 152 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 31 748 (+50) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260) ед.,
  • крылатых ракет – 3 565 (+7) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Росcия
Россия "кормит" ворованным у Украины зерном аж 70 стран мира
Президент Евросовета назвал приоритетом прекращение огня РФ и пригрозил усилить санкции
В России растут долги по зарплатам: скрытая безработица бьет рекорды
