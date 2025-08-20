ВСУ обезвредили еще 920 оккупантов за сутки
Среда, 20 августа 2025, 07:44
Силы обороны за прошедшие сутки отминусовали еще 920 российских захватчиков и более 460 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 20.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 072 700 (+920) человек,
- танков – 11 119 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 152 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 31 748 (+50) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260) ед.,
- крылатых ракет – 3 565 (+7) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142) ед.
Данные уточняются.