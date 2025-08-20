Усі розділи
США готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди – Трамп

Уляна Кричковська, Ірина БалачукСереда, 20 серпня 2025, 07:59
США готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди – Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото Getty images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова Трампа: "Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря".

Деталі: При цьому він повторив, що американські війська не відправлятимуть в Україну.

Трамп не надав детальних коментарів, але прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", – підсумувала Левітт.

Передісторія:

  • 18 серпня президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.
  • Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.
  • А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

СШАдопомога Українімир
