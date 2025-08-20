США готові надати Україні підтримку з повітря в межах потенційної мирної угоди – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може надати авіаційну підтримку Україні в межах потенційної мирної угоди з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Пряма мова Трампа: "Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря".

Деталі: При цьому він повторив, що американські війська не відправлятимуть в Україну.

Трамп не надав детальних коментарів, але прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", – підсумувала Левітт.

Передісторія:

18 серпня президент США Дональд Трамп після розмови з главою Кремля Володимиром Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

