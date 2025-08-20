США готовы оказать Украине поддержку с воздуха в рамках потенциального мирного соглашения – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Прямая речь Трампа: "Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определенных вещах, особенно, вероятно, с воздуха".

Детали: При этом он повторил, что американские войска не будут отправляться в Украину.

Трамп не дал подробных комментариев, но пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".

"Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам", – подытожила Левитт.

Предыстория:

18 августа президент США Дональд Трамп после разговора с главой Кремля Владимиром Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

