На Покровському та ще 2-х напрямках фронту захлинулось понад 110 атак росіяни – Генштаб

Минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень, найактивніше російські загарбники атакували Покровський, Лиманський та Новопавлівський напрямки, де було відбито загалом 111 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ поблизу Переїзного та у бік Федорівки..

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення з противником.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.