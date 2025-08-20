На Покровском и еще 2-х направлениях фронта было отражено более 110 атак россиян – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений, наиболее активно российские захватчики атаковали Покровское, Лиманское и Новопавловское направления, где было отбито в общей сложности 111 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также осуществил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашевки, Синьковки, Загризового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григоровки.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверовое, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Комышувахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.