Росіяни атакували 2-ма "Іскандерами" і 93-ма БпЛА: є влучання у 20 локаціях

У ніч на 20 серпня росіяни атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною було збито і подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА у 20 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.