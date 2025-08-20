Усі розділи
Росіяни атакували 2-ма "Іскандерами" і 93-ма БпЛА: є влучання у 20 локаціях

Станіслав ПогоріловСереда, 20 серпня 2025, 09:42
Росіяни атакували 2-ма Іскандерами і 93-ма БпЛА: є влучання у 20 локаціях
фото: Зеленський у Telegram

У ніч на 20 серпня росіяни атакували 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Джерело: командування Повітряних сил у Telegram

Деталі: За попередніми даними, станом на 9.00, протиповітряною обороною було збито і подавлено балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА у 20 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

