Россияне атаковали 2-мя «Искандерами» и 93-мя БПЛА: есть попадания в 20 локациях

В ночь на 20 августа россияне атаковали 2 баллистическими ракетами Искандер-М, а также 93 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: По предварительным данным, по состоянию на 9.00, противовоздушной обороной было сбито и подавлено баллистическая ракета Искандер-М и 62 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание вражеской ракеты и ударных БПЛА в 20 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.