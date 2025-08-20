Израиль в ближайшие дни призовет 60 000 резервистов перед наступлением на город Газа

Около 60 000 израильских резервистов получат приказы о призыве на фоне планирования наступления против Хамаса в городе Газа, сообщает The Times of Israel.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на источники в сфере безопасности

Детали: Приказы о призыве начнут выдавать с 20 августа. Резервисты будут иметь не менее 2 недель, чтобы явиться на службу. Они присоединятся к десяткам тысяч тех, кто сейчас служит в резерве.

The Times of Israel отмечает: если нападение на город Газа состоится, то в целом во время операции около 130 000 израильтян будут в резерве.

Ожидается, что не все они будут участвовать в операции по захвату Газы, поскольку некоторые из них заменят действующие войска на других фронтах.

Офис министра обороны Израиля Исраэля Каца сообщил, что 19 августа министр встретился с начальником штаба ЦАХАЛа Эялом Замиром, другими высокопоставленными офицерами и представителями службы внутренней безопасности "Шин-Бет", чтобы утвердить план по захвату города Газа.

Наступление на Газу, одобренное Кацем, получило название "Колесницы Гидеона Б" в честь предыдущей операции с таким же названием, в ходе которой Армия обороны Израиля захватила 75% территории сектора Газы, пытаясь заставить Хамас пойти на сделку по освобождению заложников.

Отмечается, что, кроме мобилизации резервистов, Кац также одобрил "гуманитарные приготовления" для примерно миллиона гражданских палестинцев, которых должны переместить из города Газа на юг сектора.

По словам израильских чиновников, планы ЦАХАЛа предусматривают сначала создание гуманитарной инфраструктуры на юге сектора Газы.

Затем Армия обороны Израиля выдаст предупреждение об эвакуации – и палестинцы будут иметь время до 7 октября 2025 года, чтобы уехать, что совпадает со второй годовщиной нападения Хамаса на Израиль.

После этого ЦАХАЛ планирует начать наземную операцию в городе Газа, включая осаду района с целью уничтожения всех остатков боевиков Хамаса.

"Встреча и презентация планов армии Кацу состоялись несмотря на то, что 18 августа Хамас заявил, что согласился на предложение о перемирии. Если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников, планы захвата города Газа, вероятно, будут отменены", – пишет The Times of Israel.

По данным издания, Хамас якобы даже рассматривает возможность освобождения всех пленных одновременно, чего ранее требовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Террористическая группировка в секторе Газа удерживают 50 заложников. 49 из них – это те, кого похитили террористы 7 октября 2023 года. По меньшей мере 28 человек считаются мертвыми, 20 считаются живыми, судьба еще 2 человек точно неизвестна. Кроме того, по данным The Times of Israel, Хамас также удерживает тело солдата ЦАХАЛа, погибшего в Газе в 2014 году.

Предыстория: