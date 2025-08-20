Словаччина теж заявила, що знову отримує нафту з Росії через "Дружбу"

Постачання нафти до через нафтопровід "Дружба" до Словаччини відбувається у звичному режимі, заявила віцепрем’єрка та міністерка економіки країни Дениса Сакова.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву політика, опубліковану 20 серпня

Пряма мова Сакової: "Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок".

Деталі: У заяві нагадали, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня припинялося постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".

Передісторія:

Вночі 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Глава МЗС Угорщини Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.

Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".

