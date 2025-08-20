Словаччина теж заявила, що знову отримує нафту з Росії через "Дружбу"
Постачання нафти до через нафтопровід "Дружба" до Словаччини відбувається у звичному режимі, заявила віцепрем’єрка та міністерка економіки країни Дениса Сакова.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційну заяву політика, опубліковану 20 серпня
Пряма мова Сакової: "Постачання нафти до Словаччини наразі відбувається у звичайному режимі. Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про те, чи будуть внесені зміни до графіка поставок на цей місяць і чи вплинуть пошкодження інфраструктури за межами території Словаччини на загальний місячний обсяг поставок".
Деталі: У заяві нагадали, що через пошкодження трансформаторної станції в Росії 18 серпня припинялося постачання нафти до Словаччини нафтопроводом "Дружба". Зазначалося, що це було "другим випадком пошкодження інфраструктури за сім днів".
Передісторія:
- Вночі 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.
- Глава МЗС Угорщини Сійярто після цього натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з Угорщини в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.
- Європейська комісія своєю чергою заявила, що українська атака на нафтопровід "Дружба" не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, незважаючи на скарги Будапешта в бік Києва.
- Ввечері 19 серпня Сійярто заявив про відновлення постачання російської нафти до його країни трубопроводом "Дружба".
Читайте також: Зірвати Орбана з гачка Кремля: як змусити Угорщину відмовитися від російської нафти.