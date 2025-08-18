Нафтопровід "Дружба" зупинив роботу після удару Сили оборони по станції "Нікольське" в РФ

У ніч проти 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими силами оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольське" в Тамбовській області Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що після удару на об’єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

У Генштабі зазначили, що станція "Нікольське" є частиною економічної інфраструктури РФ і використовується для забезпечення російських окупаційних військ. Там підкреслили, що Сили оборони послідовно знижують воєнно-економічний потенціал Росії, щоб домогтися повного припинення агресії проти України.

Дослівно: "Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу РФ з метою повного припинення збройної агресії проти України".

Що передувало:

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід, що спричинило "припинення поставок нафти" до його країни.

Угорський дипломат не вказав назву нафтопровода, проте може йтися про "Дружбу" – історичний канал постачання Urals (сорт сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту Угорщини).

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

