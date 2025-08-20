Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Словакия также заявила, что снова получает нефть из России через "Дружбу"

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 20 августа 2025, 10:55
Словакия также заявила, что снова получает нефть из России через Дружбу
Фото ТАСС

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию происходят в обычном режиме, заявила вице-премьер и министр экономики страны Дениса Сакова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление политика, опубликованное 20 августа

Прямая речь Саковой: "Поставки нефти в Словакию в настоящее время происходят в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок".

Реклама:

Детали: В заявлении напомнили, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа прекращались поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что это был "второй случай повреждения инфраструктуры за семь дней".

Предыстория:

  • Ночью 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.
  • Глава МИД Венгрии Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.
  • Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.
  • Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".

Читайте также: Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти.

СловакиянефтьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Израиль в ближайшие дни призовет 60 000 резервистов перед наступлением на город Газа
фотоЭкс-начальник ГСЧС на Винничине заставлял подчиненных строить себе дома – ГБР
фото, дополненоОккупанты атаковали Ахтырку: 14 раненых, среди них дети
Все новости...
Словакия
В Закарпатье задержали 19 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов": МИД отреагировал
Еврокомиссия подает иск в Суде ЕС к Словакии о праве на доступ к адвокатам
Последние новости
12:50
Глава МИД Австрии прибыла в Одессу
12:50
Федерация легкой атлетики отреагировала на дисквалификацию Бех-Романчук
12:47
обновленоВ Украине звучала тревога из-за МиГа
12:40
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
12:40
Украина уменьшила производство агропродукции: какие причины
12:28
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
12:24
США резко подняли пошлины на сталь и алюминий: под ударом техника, автозапчасти и железнодорожные вагоны
11:51
фотоРоссийский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области
11:46
Великобритания готова отправить свои войска в Украину, но не на линию соприкосновения – СМИ
11:33
боксБогачук проведет реванш против американца Адамса, который нанес украинцу первое поражение в карьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: