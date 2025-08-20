Словакия также заявила, что снова получает нефть из России через "Дружбу"

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию происходят в обычном режиме, заявила вице-премьер и министр экономики страны Дениса Сакова.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на официальное заявление политика, опубликованное 20 августа

Прямая речь Саковой: "Поставки нефти в Словакию в настоящее время происходят в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставок на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок".

Реклама:

Детали: В заявлении напомнили, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа прекращались поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что это был "второй случай повреждения инфраструктуры за семь дней".

Предыстория:

Ночью 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Глава МИД Венгрии Сийярто после этого намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

Европейская комиссия в свою очередь заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

Вечером 19 августа Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба".

