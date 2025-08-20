Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку та вбив чоловіка і жінку на Харківщині

Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 11:51
Російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку та вбив чоловіка і жінку на Харківщині
фото поліції

На Харківщині через ворожий удар FPV-дроном загинули двоє цивільних.

Джерело: поліція Харківської області

Деталі: 20 серпня о 08:30 військові РФ вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю ЗАЗ-1103 "Славута" на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади.

Реклама:

Внаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.

 

На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

воєнні злочиниРосіяХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
фотоЕксначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
фото, доповненоОкупанти атакували Охтирку: 14 поранених, серед них діти
Усі новини...
воєнні злочини
Російський солдат розстріляв мирного мешканця на Донеччині
Зеленський: Всі хочуть достойного миру та безпеки, а росіяни свідомо вбивають дітей
Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району: виникла пожежа, є загиблий
Останні новини
13:52
інтерв'юСімчук: Проблеми українського хокею не змінюються з 1990-их
13:49
"Укрзалізниця" призначає 5 додаткових поїздів: маршрути та графік
13:40
У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України
13:37
Британія та ЄС готують санкції проти Росії на випадок відмови Путін від переговорів – ЗМІ
13:28
США відновлюють розробку нової ракети для Patriot, яку закрили за часів Байдена
13:24
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
13:13
Наступного року у порту "Південний" планують запустити новий зерновий термінал
12:50
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
12:50
Федерація легкої атлетики відреагувала на дискваліфікацію Бех-Романчук
12:47
оновленоВ Україні лунала тривога через МіГ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: