Російський FPV-дрон поцілив у цивільну автівку та вбив чоловіка і жінку на Харківщині
Середа, 20 серпня 2025, 11:51
На Харківщині через ворожий удар FPV-дроном загинули двоє цивільних.
Джерело: поліція Харківської області
Деталі: 20 серпня о 08:30 військові РФ вдарили ударним безпілотником по цивільному автомобілю ЗАЗ-1103 "Славута" на автодорозі поблизу села Петрівка Золочівської територіальної громади.
Реклама:
Внаслідок атаки загинули 70-річний водій та його 71-річна співмешканка.
На місце події виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.