Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области

В Харьковской области в результате вражеского удара FPV-дроном погибли два мирных жителя.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 20 августа в 08:30 военные РФ нанесли удар ударным беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 "Славута" на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной общины.

В результате атаки погибли 70-летний водитель и его 71-летняя сожительница.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.