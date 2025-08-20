Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области

Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 11:51
Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области
фото полиции

В Харьковской области в результате вражеского удара FPV-дроном погибли два мирных жителя.

Источник: полиция Харьковской области

Детали: 20 августа в 08:30 военные РФ нанесли удар ударным беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 "Славута" на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной общины.

Реклама:

В результате атаки погибли 70-летний водитель и его 71-летняя сожительница.

 

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

военные преступленияРосcияХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Израиль в ближайшие дни призовет 60 000 резервистов перед наступлением на город Газа
фотоЭкс-начальник ГСЧС на Винничине заставлял подчиненных строить себе дома – ГБР
фото, дополненоОккупанты атаковали Ахтырку: 14 раненых, среди них дети
Все новости...
военные преступления
Российский солдат расстрелял мирного жителя Донецкой области
Зеленский: Все хотят достойного мира и безопасности, а россияне сознательно убивают детей
Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району: возник пожар, есть раненый
Последние новости
13:28
США возобновляют разработку новой ракеты для Patriot, которую закрыли во времена Байдена
13:24
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
13:13
В следующем году в порту "Южный" планируют запустить новый зерновой терминал
12:50
Глава МИД Австрии прибыла в Одессу
12:50
Федерация легкой атлетики отреагировала на дисквалификацию Бех-Романчук
12:47
обновленоВ Украине звучала тревога из-за МиГа
12:40
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
12:40
Украина уменьшила производство агропродукции: какие причины
12:28
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
12:24
США резко подняли пошлины на сталь и алюминий: под ударом техника, автозапчасти и железнодорожные вагоны
Все новости...
Реклама:
Реклама: