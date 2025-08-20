Российский FPV-дрон ударил в гражданское авто и убил мужчину и женщину в Харьковской области
Среда, 20 августа 2025, 11:51
В Харьковской области в результате вражеского удара FPV-дроном погибли два мирных жителя.
Источник: полиция Харьковской области
Детали: 20 августа в 08:30 военные РФ нанесли удар ударным беспилотником по гражданскому автомобилю ЗАЗ-1103 "Славута" на автодороге вблизи села Петровка Золочевской территориальной общины.
В результате атаки погибли 70-летний водитель и его 71-летняя сожительница.
На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.