Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловСереда, 20 серпня 2025, 12:40
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
Дональд Туск, фото: ОП

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує потенційну ідею проведення переговорів між президентом Володимиром Зеленським та правителем РФ Володимиром Путіним в Угорщині та згадав підписаний у 1994 році Будапештський меморандум.

Джерело: Туск у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Туска: "Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце".

Реклама:

Деталі: ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна, однак Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини буде історичною іронією.

Інші ЗМІ писали, що господар Кремля запропонував зустрітись із президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.

А голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.

РЕКЛАМА:

Читайте такожПереконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі

УгорщинаПутінЗеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
фотоЕксначальник ДСНС на Вінничині змушував підлеглих будувати собі будинки – ДБР
фото, доповненоОкупанти атакували Охтирку: 14 поранених, серед них діти
Усі новини...
Угорщина
В Угорщині заявили, що нафтопровід "Дружба" відновив роботу і просять Україну більше не атакувати його
ЗМІ: У Трампа розглядають Угорщину як місце проведення зустрічі Зеленського й Путіна
У РФ відповіли на заяву опонента Орбана про втручання у справи Угорщини
Останні новини
13:52
інтерв'юСімчук: Проблеми українського хокею не змінюються з 1990-их
13:49
"Укрзалізниця" призначає 5 додаткових поїздів: маршрути та графік
13:40
У четвер дощитиме на заході, а далі дощі прийдуть у більшість областей України
13:37
Британія та ЄС готують санкції проти Росії на випадок відмови Путін від переговорів – ЗМІ
13:28
США відновлюють розробку нової ракети для Patriot, яку закрили за часів Байдена
13:24
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
13:13
Наступного року у порту "Південний" планують запустити новий зерновий термінал
12:50
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
12:50
Федерація легкої атлетики відреагувала на дискваліфікацію Бех-Романчук
12:47
оновленоВ Україні лунала тривога через МіГ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: