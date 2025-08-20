Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримує потенційну ідею проведення переговорів між президентом Володимиром Зеленським та правителем РФ Володимиром Путіним в Угорщині та згадав підписаний у 1994 році Будапештський меморандум.
Джерело: Туск у соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова Туска: "Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце".
Деталі: ЗМІ раніше писали, що у США розглядають Угорщину як можливе місце проведення саміту Зеленського й Путіна, однак Туск вважає, що проведення переговорів в столиці Угорщини буде історичною іронією.
Інші ЗМІ писали, що господар Кремля запропонував зустрітись із президентом України у Москві, на що той відповів відмовою.
А голова найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр звернувся до Віктора Орбана із закликом організувати зустріч лідерів України та Росії в Будапешті.
