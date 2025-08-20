Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 20 августа 2025, 12:40
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
Дональд Туск, фото: ОП

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает потенциальную идею проведения переговоров между президентом Владимиром Зеленским и правителем РФ Владимиром Путиным в Венгрии и упомянул подписанный в 1994 году Будапештский меморандум.

Источник: Туск в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Туска: "Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место".

Реклама:

Детали: СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина, однако Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии будет исторической иронией.

Другие СМИ писали, что хозяин Кремля предложил встретиться с президентом Украины в Москве, на что тот ответил отказом.

Другие СМИ писали, что хозяин Кремля предложил встретиться с президентом Украины в Москве, на что тот ответил отказом.

РЕКЛАМА:

А председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.

Читайте такжеУбедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше

ВенгрияПутинЗеленскийпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Израиль в ближайшие дни призовет 60 000 резервистов перед наступлением на город Газа
фотоЭкс-начальник ГСЧС на Винничине заставлял подчиненных строить себе дома – ГБР
Все новости...
Венгрия
В Венгрии заявили, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу и просят Украину больше не атаковать его
СМИ: У Трампа рассматривают Венгрию как место проведения встречи Зеленского и Путина
В РФ ответили на заявление оппонента Орбана о вмешательстве в дела Венгрии
Последние новости
14:32
У "Резерв+" появилась возможность заплатить штраф за еще одно нарушение
14:14
Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать США, Британия, Франция и Китай
14:09
Румыния поднимала в воздух истребители Typhoon из-за ночного ударов РФ по Украине
14:04
Pop Mart прогнозирует более четырех миллиардов дохода в 2025 году и готовит запуск мини-Лабуба
14:03
Обеспечение учащихся учебниками: школы получили только половину запланированных экземпляров
13:58
На Днепропетровщине россияне атаковали с дрона гражданский автомобиль: погиб мужчина
13:52
интервьюСимчук: Проблемы украинского хоккея не меняются с 1990-ых
13:49
"Укрзализныця" назначает 5 дополнительных поездов: маршруты и график
13:40
В четверг будет дождливо на западе, а затем дожди придут в большинство областей Украины
13:37
Великобритания и ЕС готовят санкции против России на случай отказа Путина от переговоров – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: