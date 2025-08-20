Британія та ЄС готують санкції проти Росії на випадок відмови Путін від переговорів – ЗМІ

Видання The Telegraph з посиланням на посадовця у британському уряді написало, що Велика Британія та Євросоюз готують санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо правитель РФ Володимир Путін відмовиться взяти участь у тристоронніх переговорах із президентами США та України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Співрозмовник видання заявив, що Британія та ЄС готують нові санкції проти Росії, які можуть бути введені, якщо Путін відмовиться взяти участь у переговорах із Зеленським і Трампом.

"Якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів – це стане ще одним приводом для введення санкцій" – сказав він.

Також співрозмовники в британському уряді зазначили, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта назвав головним пріоритетом для Євросоюзу у процесі перемовин про мир в Україні припинення вогню з боку Росії, інакше ЄС посилить санкційний тиск.

Як повідомляла "Європейська правда", голови МЗС ЄС обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

Новий, 19-й санкційний пакет проти РФ, який може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.