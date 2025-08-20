Все разделы
Великобритания и ЕС готовят санкции против России на случай отказа Путина от переговоров – СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 20 августа 2025, 13:37
Великобритания и ЕС готовят санкции против России на случай отказа Путина от переговоров – СМИ
фото: Getty images

Издание The Telegraph со ссылкой на чиновника в британском правительстве написало, что Великобритания и Евросоюз готовят санкции против России, которые могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с президентами США и Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Собеседник издания заявил, что Великобритания и ЕС готовят новые санкции против России, которые могут быть введены, если Путин откажется принять участие в переговорах с Зеленским и Трампом.

"Если Путин будет медлить, уклоняться или отказываться от переговоров – это станет еще одним поводом для введения санкций", – сказал он.

Также собеседники в британском правительстве отметили, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске лишь после того, как президент США ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта назвал главным приоритетом для Евросоюза в процессе переговоров о мире в Украине прекращение огня со стороны России, иначе ЕС усилит санкционное давление.

Как сообщала "Европейская правда", главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.

Новый, 19-й санкционный пакет против РФ, который может быть принят уже в сентябре 2025 года.

