Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північноатлантична рада на чолі з Рютте обговорила процес мирного врегулювання в Україні

Тетяна Висоцька, Валентина РоманенкоСереда, 20 серпня 2025, 15:22
Північноатлантична рада на чолі з Рютте обговорила процес мирного врегулювання в Україні
ілюстрація з сайту uscc.org.ua

20 серпня перед засіданням військового керівництва НАТО у штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Джерело: один з посадовців Альянсу на умовах анонімності у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Посли НАТО обмінялися думками щодо гарантій безпеки для України у рамках підготовки засідання військового керівництва НАТО.

Реклама:

"Зранку у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні постійних представників, які обговорювали результати зустрічей у Вашингтоні та процеси мирного врегулювання в Україні", – повідомив співрозмовник ЄП.

Інший посадовець НАТО додав, що очолив засідання Північноатлантичної ради особисто генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він уточнив, що зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбудеться пізніше цього ж дня.

РЕКЛАМА:

Як повідомляла "Європейська правда", військове керівництво НАТО 20 серпня обговорить ситуацію в Україні.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

Читайте також: Переконати Трампа, змусити Путіна. Що почув Зеленський у Білому домі та чого чекати далі.

НАТОпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада ухвалила зміни до держбюджету і забрала 8 мільярдів гривень у Києва
УПЦ МП закликають відхреститися від РПЦ: інакше – позов про припинення митрополії
Туск проти переговорів Зеленського і Путіна в Угорщині, бо був вже Будапештський меморандум
відеоССО показали, як підірвали авто з російським генералом на Курщині
Герман Сметанін знову очолив "УкрОборонПром"
Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа
Усі новини...
НАТО
Рютте зателефонував Ердогану: говорили про мирні гарантії і роль Туреччини в Чорному морі
Рютте офіційно оголосив місце і дату наступного саміту НАТО
Трамп думає, що війська НАТО в Україні не стануть проблемою для Путіна
Останні новини
17:06
фотоРФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
17:03
У США затримали екстренера відомої академії гімнастики: його підозрюють у розбещенні вихованок
16:54
"Автострада" Шкіля отримає родовище на Вінниччині
16:50
Зірковий нідерландський велогонщик Ван дер Пул пропустить чемпіонат світу-2025
16:44
Ексміністр культури Точицький повернувся на посаду посла України при Раді Європи
16:37
Сирський: Росія посилює тиск на півночі Донеччини
16:36
В Україні затвердили перший національний протокол лікування раку щитовидки
16:26
Bolt просить КМДА дозволити людям пересуватися Києвом вночі
16:19
ЦПД: Росіяни поширюють абсурдний фейк про "1,7 млн загиблих і зниклих бійців ЗСУ"
16:09
"Слова не були схожі на її": у США дівчина написала передсмертну записку за допомогою ChatGPT
Усі новини...
Реклама:
Реклама: