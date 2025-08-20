Північноатлантична рада на чолі з Рютте обговорила процес мирного врегулювання в Україні

20 серпня перед засіданням військового керівництва НАТО у штаб-квартирі Альянсу відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів НАТО, під час якого обговорювалися результати перемовин у Вашингтоні та процеси щодо підготовки гарантій безпеки для України.

Джерело: один з посадовців Альянсу на умовах анонімності у коментарі "Європейській правді"

Деталі: Посли НАТО обмінялися думками щодо гарантій безпеки для України у рамках підготовки засідання військового керівництва НАТО.

"Зранку у штаб-квартирі НАТО відбулося засідання Північноатлантичної ради на рівні постійних представників, які обговорювали результати зустрічей у Вашингтоні та процеси мирного врегулювання в Україні", – повідомив співрозмовник ЄП.

Інший посадовець НАТО додав, що очолив засідання Північноатлантичної ради особисто генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він уточнив, що зустріч проводилася в рамках підготовки до круглого столу за участю військового керівництва держав НАТО (начальники генеральних штабів), яке відбудеться пізніше цього ж дня.

Як повідомляла "Європейська правда", військове керівництво НАТО 20 серпня обговорить ситуацію в Україні.

Лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

