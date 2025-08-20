Все разделы
Североатлантический совет во главе с Рютте обсудил процесс мирного урегулирования в Украине

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 15:22
Североатлантический совет во главе с Рютте обсудил процесс мирного урегулирования в Украине
иллюстрация с сайта uscc.org.ua

20 августа перед заседанием военного руководства НАТО в штаб-квартире Альянса состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Источник: один из чиновников Альянса на условиях анонимности в комментарии "Европейской правде"

Детали: Послы НАТО обменялись мнениями относительно гарантий безопасности для Украины в рамках подготовки заседания военного руководства НАТО.

"Утром в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне постоянных представителей, которые обсуждали результаты встреч в Вашингтоне и процессы мирного урегулирования в Украине", - сообщил собеседник ЕП.

Другой чиновник НАТО добавил, что возглавил заседание Североатлантического совета лично генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он уточнил, что встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), которое состоится позже в этот же день.

Как сообщала "Европейская правда", военное руководство НАТО 20 августа обсудит ситуацию в Украине.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры со США по "надежным гарантиям безопасности" для Украины.

Читайте также: Убедить Трампа, заставить Путина. Что услышал Зеленский в Белом доме и чего ждать дальше.

