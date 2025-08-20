Североатлантический совет во главе с Рютте обсудил процесс мирного урегулирования в Украине
20 августа перед заседанием военного руководства НАТО в штаб-квартире Альянса состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов 32 государств-членов НАТО, во время которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.
Источник: один из чиновников Альянса на условиях анонимности в комментарии "Европейской правде"
Детали: Послы НАТО обменялись мнениями относительно гарантий безопасности для Украины в рамках подготовки заседания военного руководства НАТО.
"Утром в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне постоянных представителей, которые обсуждали результаты встреч в Вашингтоне и процессы мирного урегулирования в Украине", - сообщил собеседник ЕП.
Другой чиновник НАТО добавил, что возглавил заседание Североатлантического совета лично генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Он уточнил, что встреча проводилась в рамках подготовки к круглому столу с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), которое состоится позже в этот же день.
Как сообщала "Европейская правда", военное руководство НАТО 20 августа обсудит ситуацию в Украине.
Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры со США по "надежным гарантиям безопасности" для Украины.
