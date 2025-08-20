РФ накрила Костянтинівку вогнем "Смерча": влучили по будинках і ринку, є вбиті і поранені
Російські окупаційні війська обстріляли прифронтову Костянтинівку на Донеччині: загинули троє мирних мешканців, ще четверо дістали поранення.
Джерело: Донецька обласна прокуратура, очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін у Telegram
Деталі: Для ураження населеного пункту ворог застосував РСЗВ "Смерч". Влучання відбулись по житловому сектору та місцевому ринку.
Внаслідок атаки від тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинули двоє жінок віком 40 та 69 років і 32-річний чоловік. Ще четверо цивільних дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їм надали кваліфіковану медичну допомогу.
В місті пошкоджено приватні й багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, торговельні заклади та лінію електропередач.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків атаки окупантів на цивільне населення.
Пряма мова Філашкіна: "Росіяни запустили по місту 8 ракет зі "Смерчів" – свідомо цілили по ринку. Пошкоджено 15 торгових павільйонів, 8 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, крамниця, 2 автівки та лінію електропередач.
Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Росіяни навмисне б'ють так, щоб убити та покалічити якнайбільше цивільних. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтесь своєчасно!".