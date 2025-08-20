РФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые

Российские оккупационные войска обстреляли прифронтовую Константиновку в Донецкой области: погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Для поражения населенного пункта враг применил РСЗО "Смерч". Попадания произошли по жилому сектору и местному рынку.

Реклама:

В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В городе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.

фото Донецкой ОВА

фото Донецкой ОВА

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РЕКЛАМА:

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий атаки оккупантов на гражданское население.

Прямая речь Филашкина: "Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" – сознательно целились по рынку. Повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!".