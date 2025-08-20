Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые

Валентина РоманенкоСреда, 20 августа 2025, 17:06
РФ накрыла Константиновку огнем Смерча: попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
фото Донецкой ОВА

Российские оккупационные войска обстреляли прифронтовую Константиновку в Донецкой области: погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин в Telegram

Детали: Для поражения населенного пункта враг применил РСЗО "Смерч". Попадания произошли по жилому сектору и местному рынку.

Реклама:

В результате атаки от телесных повреждений, несовместимых с жизнью, погибли две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

В городе повреждены частные и многоквартирные жилые дома, автомобили, торговые заведения и линия электропередач.

 
фото Донецкой ОВА
 
фото Донецкой ОВА

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РЕКЛАМА:

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования последствий атаки оккупантов на гражданское население.

Прямая речь Филашкина: "Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" – сознательно целились по рынку. Повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Еще раз подчеркиваю: оставаться в Донецкой области опасно! Россияне намеренно бьют так, чтобы убить и покалечить как можно больше гражданских. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!".

военные преступленияРосcияДонецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Все новости...
Нацгвардейцы показали, как операторы дронов уничтожают штурмовики россиян на Покровском направлении
Великобритания готова отправить свои войска в Украину, но не на линию соприкосновения – СМИ
Лавров: Гарантии безопасности Украины должны обеспечивать РФ, США, Британия, Франция и Китай
ЦПД: Россияне распространяют абсурдный фейк о "1,7 млн погибших и пропавших бойцов ВСУ"
Последние новости
19:00
Китай хочет запустить собственную криптовалюту на основе юаня
18:58
Как татуировки умерших превращают в настенное искусство: история семейного бизнеса
18:33
Вместо "живых" очередей в ТЦК – электронная: правительство сделало сервис постоянным
18:30
УКАБ прогнозирует уменьшение урожая почти всех основных зерновых и масличных культур
18:28
Минобороны Польши обвинило Россию в провокации с помощью дрона
18:27
Москва готовит "затягивание поясов" из-за войны в Украине
18:27
Могут ли невакцинированных детей не допустить к обучению в школах: объяснили в Минздраве
18:20
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 21 августа
18:15
Лавров избегает конкретики относительно возможности встречи Путина и Зеленского
18:13
Начальника надлесничества "Лесов Украины" подозревают в вымогательстве "дани" у подчиненных
Все новости...
Реклама:
Реклама: