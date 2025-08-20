Усі розділи
Міноборони Польщі звинуватило Росію в провокації за допомогою дрона

Христина Бондарєва, Євген КізіловСереда, 20 серпня 2025, 18:28
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підтвердив, що саме російський безпілотник упав у ніч на 20 серпня на кукурудзяне поле в Люблінському воєводстві країни, та заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою російською провокацією.

Джерело: Косіняк-Камиш на пресконференції у середу, його цитує Onet и "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що це сталося у вирішальний момент – під час посилених зусиль щодо досягнення припинення вогню або навіть припинення війни в Україні.

"Росія знову провокує країни НАТО. Після інцидентів з безпілотниками, що сталися в Румунії, Литві, Латвії, ми знову маємо справу з російським безпілотником. Це особливий момент, коли тривають дискусії про мир", – заявив він на пресконференції.

"У той момент, коли є надія, що ця війна, яку розпочала Росія, війна проти української держави, війна, яка також загрожує країнам НАТО, має шанс закінчитися, Росія знову провокує", – сказав віцепрем'єр Польщі.

Косіняк-Камиш повідомив, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони. Про ситуацію на постійній основі інформуються "всі союзники".

Віцепрем'єр повідомив, що поставив перед оперативним командувачем завдання підготувати "комплексний звіт про сьогоднішню російську провокацію".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".

Окремо речник Сікорського Павел Вронський повідомив агентству Reuters, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Shahed.

Примітно, раніше польські військові заявляли, що за попередніми результатами аналізу записів радарів вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

Згодом з попередніх висновків польської прокуратури стало відомо, що вночі на кукурудзяне поле на Люблінщині впав військовий безпілотник.

ПольщаРосіябезпілотникискандал
