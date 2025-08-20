Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны Польши обвинило Россию в провокации с помощью дрона

Кристина Бондарева, Евгений КизиловСреда, 20 августа 2025, 18:28
Минобороны Польши обвинило Россию в провокации с помощью дрона
фото: Getty Images

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что именно российский беспилотник упал в ночь на 20 августа на кукурузное поле в Люблинском воеводстве страны, и заявил, что нарушение польского воздушного пространства является очередной российской провокацией.

Источник: Косиняк-Камыш на пресс-конференции в среду, его цитирует Onet и "Европейская правда"

Детали: Косиняк-Камыш заявил, что нарушение польского воздушного пространства – очередная российская провокация.

Реклама:

Он отметил, что это произошло в решающий момент – во время усилий по достижению прекращения огня или даже прекращения войны в Украине.

"Россия снова провоцирует страны НАТО. После инцидентов с беспилотниками, произошедших в Румынии, Литве, Латвии, мы снова имеем дело с российским беспилотником. Это особый момент, когда идут дискуссии о мире", – заявил он на пресс-конференции.

"В тот момент, когда есть надежда, что эта война, которую начала Россия, война против украинского государства, война, которая также угрожает странам НАТО, имеет шанс закончиться, Россия снова провоцирует", – сказал вице-премьер Польши.

РЕКЛАМА:

Косиняк-Камыш сообщил, что совещания в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны продолжаются. О ситуации на постоянной основе информируются "все союзники".

Вице-премьер сообщил, что поставил перед оперативным командующим задачу подготовить "комплексный отчет о сегодняшней российской провокации".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Отдельно представитель Сикорского Павел Вронский сообщил агентству Reuters, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией беспилотника Shahed.

Примечательно, ранее польские военные заявляли, что по предварительным результатам анализа записей радаров ночью не было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

Позже из предварительных выводов польской прокуратуры стало известно, что ночью на кукурузное поле в Люблинском воеводстве упал военный беспилотник.

ПольшаРосcиябеспилотникискандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоРФ накрыла Константиновку огнем "Смерча": попали по домам и рынку, есть убитые и раненые
Рада приняла изменения в госбюджет и забрала 8 миллиардов гривен у Киева
УПЦ МП призывают откреститься от РПЦ: иначе – иск о прекращении митрополии
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Венгрии, потому что был уже Будапештский меморандум
видеоССО показали, как взорвали автомобиль с российским генералом на Курщине
Герман Сметанин вновь возглавил "УкрОборонПром"
Все новости...
Польша
Польша подтвердила, что не будет отправлять войска в Украину: говорит, у нее другие задачи
В поле в Люблинском воеводстве упал военный дрон – польские следователи
Польша подняла истребители из-за российской атаки на Украину
Последние новости
19:59
Европейские войска НАТО заявили, что поддерживают Украину
19:58
Нацгвардейцы уничтожили российский ЗРК С-300В, который стоит $40 млн
19:57
Киевщина получит 300 миллионов на восстановление: на что потратят средства
19:51
Он с такими еще не боксировал, – тренер Итаумы рассказал, почему Усику стоит согласиться на бой с британцем
19:40
Крупный НПЗ Индии перешел на "теневой флот", чтобы покупать нефть РФ
19:28
В Константиновке до сих пор остаются более 6,8 тысячи человек
19:26
Правительство установило стипендии для отдельных школьников и студентов: кто сможет получить
19:24
ОбновленоКомитет Рады поддержал изгнание Безуглой с заседания парламента, она идет в суд
19:00
Китай хочет запустить собственную криптовалюту на основе юаня
18:58
Как татуировки умерших превращают в настенное искусство: история семейного бизнеса
Все новости...
Реклама:
Реклама: