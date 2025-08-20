Усі розділи
Замість "живих" черг у ТЦК – електронна: уряд зробив сервіс постійним

Анастасія ПроцСереда, 20 серпня 2025, 18:33
Замість живих черг у ТЦК – електронна: уряд зробив сервіс постійним
фото: МОУ

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що 20 серпня уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Шмигаль

Деталі: Зазначається, що з травня 2024 року система працювала у тестовому режимі. Відтепер нею зможуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні родини.

За словами Шмигаля, електронна черга має замінити "живі" черги під ТЦК, посилити безпеку та впорядкувати прийом громадян. Також сервіс має прискорити процеси та робить їх більш зручними.

Пряма мова: "Одночасно працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі".

Нагадаємо:

  • 21 травня Міністерство оборони повідомило, що спільно з Командуванням Сухопутних військ та компанією QLogic запустили сервіс онлайн запису на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних. Електронна черга запрацювала у тестовому режимі.

